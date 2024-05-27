F540 古伊万里 色絵 七寸皿 5枚 径21cm 輪花縁 輪花皿

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F540古伊万里色絵七寸皿5枚径21cm輪花縁輪花皿------------------------------------------------------ 径 21cm高さ 3cm目立った傷なく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。