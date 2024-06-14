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【NIKE PRO】ロサンゼルス・エンゼルス　平つば　スナップバック　ネイビー
商品番号 N75731108286
商品名

【NIKE PRO】ロサンゼルス・エンゼルス　平つば　スナップバック　ネイビー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※販売個数は1つです。定番のフラットバイザーとスナップバッククロージャでクラシックな外観を提供するキャップシリーズ【NIKEPROナイキプロ】平つば派の方にお勧めのキャップです。●サイズ：54-61cm(スナップバック式)●カラー：ネイビー●素材：ポリエステル製◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。ダメ元で\"とりあえず聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。大谷翔平　ヤンキース　パドレス------◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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