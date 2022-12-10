メッシ アルゼンチン ワールドカップ優勝記念Tシャツ アディダス

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商品詳細
アルゼンチンの優勝を記念して製作されたリオネル・メッシ選手のシルエットの入ったadidasの記念Tシャツです。国内の販売は無いので大変貴重な品かと思います。M.L.XLと新品で1枚ずつございますのでサイズ希望がある方は遠慮なくお伝え下さい。新品未開封になりますが、素人保管になりますのでNCNRでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming379792.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect446670.html
http://narcologia.ru/goods/message637027.html
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