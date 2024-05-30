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PORSCHE DESIGN ベルト ブラック
商品番号 N54158819536
商品名

PORSCHE DESIGN ベルト ブラック
ブランド名 ポルシェデザイン
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORSCHEDESIGNポルシェデザイン【実寸】ベルト幅　約3.8cmベルトサイズ(バックルの先端から真ん中のベルト穴まで)　約90cmベルト全長　約105cmバックル　縦4.5cm×横7cm本革だと思いますが、その旨の記載がありません。バックルにはくすみがあります。ベルト表には締めたあと、裏には表側の色写りが見受けられます。あまり使用していませんので、ベルト本体はしっかりしています。宅急便コンパクトにて発送予定です。ご理解くださる方に。カラー...ブラック素材...本革
http://narcologia.ru/goods/contemplate697377.html
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