PORSCHE DESIGN ベルト ブラック

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商品詳細
PORSCHEDESIGNポルシェデザイン【実寸】ベルト幅 約3.8cmベルトサイズ(バックルの先端から真ん中のベルト穴まで) 約90cmベルト全長 約105cmバックル 縦4.5cm×横7cm本革だと思いますが、その旨の記載がありません。バックルにはくすみがあります。ベルト表には締めたあと、裏には表側の色写りが見受けられます。あまり使用していませんので、ベルト本体はしっかりしています。宅急便コンパクトにて発送予定です。ご理解くださる方に。カラー...ブラック素材...本革
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