【2023年7月製作＊】朱雀（SM号） 　現代アート 絵画

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1万円以下の作品のお値下げはごめんなさいm(__;)m（１万円含む）《シリーズコンセプト》アジアの文化、神話、伝説にフィーチャーした【ThesoulofAsia】シリーズ鮮やかな色彩と大胆かつ斬新な表現力で観る者を惹き付けるエネルギーと、日本のみならずアジア全域では古くより多神教であったり精神世界との調和を大切にしていることから物質に溢れた現代社会に対し警鐘を鳴らすメッセージを込めている。製作年:2023タイトル:朱雀 サイズ:SM/227×158mm 技法:アクリル絵の具,アクリルスプレー,ポスカ,オイルパステル,金箔 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【作品説明】日本古来の陰陽五行説にも深く関わりがある四獣神＊朱雀は南を守護する神獣で司る季節は夏＊陰陽五行説では「火」を意味しており強靭な翼で悪霊を追い祓い逆境に打ち勝つ力と幸運を与えるとされています＊＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿※若干仕様は違いますがF10号サイズもございます。#現代アート#アート#絵画#コンテンポラリーアート#スピリチュアル#ヒーリングアート#イラスト#朱雀#鳳凰#アナログ画#アナログイラスト#フェニックス主な画材...アクリル絵の具主題...動物形式...その他絵画の種類...油彩画・油絵