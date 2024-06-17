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vintage hanes 2枚タグ　Gallery1950 1周年Tシャツ
商品番号 A44420522346
商品名

vintage hanes 2枚タグ　Gallery1950 1周年Tシャツ
ブランド名 ギャラリー1950
特別価格 税込 4,343 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯ブランドgallery1950◯商品名　　　　　vintageUSAヘインズ　2枚タグギャラリーナインティフィフティー　birthdayanniversaryTシャツ半袖newportニューポート◯サイズ着丈約75cm身幅約59.5cm肩幅約58.5cm袖丈約21.5cm◯色画像参照★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFFすでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので都度コメント欄よりお伝え下さい！★まとめ割引まとめ買いでさらにお値引き、させて頂きますので、コメント欄にご相談下さい！ほぼ全ての商品はusedになります。used品に理解のある方のみ購入お願いします。全購入者様は商品説明、プロフィールを読んだとみなし販売しております。mxxshopでは　70s70年代　80s80年代　90s90年代　00s2000年代　の　vintageヴィンテージ　ビンテージ　古着　モード　ストリート　アメカジ　と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。【取り扱いブランド】ナイキアディダスチャンピオンジョーダンラルフローレントミーヒルフィガーユニクロノーティカポールスミスノースフェイスパタゴニアカーハートステューシースラッシャー【取り扱いアイテム】ナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナージャケットデニムデニムシャツデニムジャケットネルシャツシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツスタジャン古着usedビックシルエットオーバーサイズドロップショルダーワイドスリーブ銀タグビックロゴデカロゴメンズレディースビンテージゆるだぼワンピースチュニックロング丈ワンピUSサイズ興味がありましたら下記ハッシュタグにまとめています。↓こちらで私の全出品を確認できます。#mxxshop
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