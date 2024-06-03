ファースト　あなぐま　ぬいぐるみ　レトロ

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ファースト社FirstあなぐまTHOMAS目立つ傷汚れありません。紙タグ付き紙タグの紐が伸びています。古いぬいぐるみになりますので、ご理解の上ご購入お願い致します。●高さ約16センチ他にもぬいぐるみ出品中です。↓こちらから是非ご覧ください！#pokosukeのぬいぐるみサンアロージョイフルメイト吉徳セキグチ三英オリエンタルトーイ昭和レトロアンティークビンテージヴィンテージファンシー