（新品）ルイヴィトン　ダミエ　グラフィット　長財布　財布

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2015年付近に購入しましたが使用することがなく自宅保管していました。新古品です。箱等もあります。商品には全く問題ないのですが箱に一部うっすらとシミのようなものがありましたので写真をアップしておきます。箱が不要な方はご連絡ください。正規品です。シリアルナンバーが確認できましたのでお知らせします。シリアルNo.SP3099気になることがあれば追加の写真もアップできますので、お気軽にご連絡ください。サイズは素人寸ですので目安にしていただければとも思います。神経質な方はご遠慮ください。NR•NRでお願いしますm(__)m（すり替え防止の為）発送はなるべく早くの対応予定です。よろしくお願いします。不明点あればお気軽にご連絡下さい(°▽°)[サイズ]縦 10㎝ 横 19㎝ 厚み 2㎝LOUISVUITTONルイヴィトンダミエグラフィットユニセックスカラー···ブラック財布形···長財布