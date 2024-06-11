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ラストクロップス 折りたたみ財布
商品番号 D24050327253
商品名

ラストクロップス 折りたたみ財布
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラストクロップスのバックレスという名前の？お財布です。家族が何年か前に購入しました。カードケースをメインに使っていたため、基本はお札と免許証などをいれてバッグの中に入れたままだったようです。細かい傷などはあるので写真をご確認ください。購入時の箱などもあります。LASTCROPS（ラストクロップス）BACKLESS（バックレス）財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革ラストクロップスはワイルドスワンズから独立したブランドのようです。
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