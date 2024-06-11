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商品詳細
ラストクロップスのバックレスという名前の？お財布です。家族が何年か前に購入しました。カードケースをメインに使っていたため、基本はお札と免許証などをいれてバッグの中に入れたままだったようです。細かい傷などはあるので写真をご確認ください。購入時の箱などもあります。LASTCROPS（ラストクロップス）BACKLESS（バックレス）財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革ラストクロップスはワイルドスワンズから独立したブランドのようです。
http://narcologia.ru/goods/freezer681398.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless11959.html
http://narcologia.ru/goods/conception413057.html
ラストクロップス 折りたたみ財布
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