カーハート Carhartt WIP/ ショートスリーブウィントン半袖シャツ

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商品詳細
ZOZOタウンにて購入。新品未使用の美品です。定価15,400円綿100%軽くて単体で切ることもできますが、半袖やロンT、スウェット合わせなど着回し力もあり1つ持っていると重宝するアイテムです。カラー···ブラウン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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