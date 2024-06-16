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カーハート Carhartt WIP/ ショートスリーブウィントン半袖シャツ
商品番号 I23077958495
商品名

カーハート Carhartt WIP/ ショートスリーブウィントン半袖シャツ
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOZOタウンにて購入。新品未使用の美品です。定価15,400円綿100%軽くて単体で切ることもできますが、半袖やロンT、スウェット合わせなど着回し力もあり1つ持っていると重宝するアイテムです。カラー···ブラウン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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