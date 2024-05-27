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90s TWEETY WEAR トゥイーティー Tシャツ
商品番号 H94080019268
商品名

90s TWEETY WEAR トゥイーティー Tシャツ
ブランド名 チェンジズ
特別価格 税込 4,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sTWEETYWEARTシャツルーニー・テューンズトゥイーティー両面プリントボディはチェンジズ(changes)人気のCKパロディTee。同プリントでティク(THETICK)、PINKY\u0026THEBRAIN(ピンキーアンドブレイン)も出品してますので合わせてご覧くださいませ。#kaelshopのTシャツ一覧になります。【商品情報】カラー：イエローベージュコットン100%MADEINUSA/USA製/アメリカ製袖ダブルステッチ　/裾シングルステッチコピーライト　1995着丈　約75cm身幅　約54.5cm肩幅　約49cm袖丈　約24.5cm※多少の誤差はご容赦下さいませ。袖ステッチ抜け、裾ピンホール、バックの首元にピンホールがございます。画像8.9.10をご参考にして下さい。自宅保管中古品の為、完璧な品をお求めの場合はご遠慮下さい。簡易包装で発送いたします。宜しくお願いします。ポロ　企業　ラルフローレン　RRリーバイスシルバータブ　GAPパタゴニア　コロンビア　ロンハーマンRHCラルフローレンFCRBシュープリーム　adidasmastermindTubularNMDonlynyエンジニアードガーメンツ　エクストララージ　ステューシー　ノーティカ　ディッキーズ　ベンデビス　コカコーラ　ultraboostyeezyboostnikevansスニーカー　ニューエラ　NBATV海外　airjordanaadidasNMDナイキABATHINGAPEアベイシングエイプオフホワイトOFFWHITEステューシー　vansポロスポーツ　リーボック　FILAコンバースカーハートノースフェイスリーバイススケーター90s80sVINTAGEヴィンテージ　ビンテージ　キャップ　帽子　ニューヨーク　nycニューヨークシティー　ロサンゼルス　LAplayboyマクドナルド　バスケットボール　スターバックス　ペプシ　海外物　カンゴールguesspolojeanspolosportチャンピオン　vansゲス　希少レア
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