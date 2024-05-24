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商品詳細
ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ(TeenageMutantNinjaTurtles)★カワバンガ(Cowabunga)アメリカのアニメ、TeenageMutantNinjaTurtles（ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ）をフィーチャーしたコレクション。タートルズの1人、ミケランジェロの口癖「カワバンガ」とタートルズ達の好物であるピザをフロントにレイアウト。ライトサイドにはピザを食べるタートルズを、リアにはタイトルロゴを刺繍で配したデザイン。●フォルム：9FIFTY●ベースカラー：ブラック(黒)＆グリーン●素材：ウール100％●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。もうそんなに手に入らないキャップなので、早めに購入されることをお勧めします。◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
http://narcologia.ru/goods/browse772591.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture434841.html
http://narcologia.ru/goods/composite490354.html
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ニューエラ×タートルズ Cowabunga カワバンガ ウール製スナップバック ...
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