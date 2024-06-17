専用　メゾンキツネ MAISON KITSUNÉ 財布

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メゾンキツネ ジップタイプの二つ折り財布です。大阪難波の店舗で購入しました。約半年ほど使用したので、使用感あります。中に若干の擦れ傷があります。その他は目立つ汚れはありません。ほどよく使用した革財布の質感になっています。中古品ですのでご了承下さい。値下げ交渉お気軽にコメントください！財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革