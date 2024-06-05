栃木レザー 5連真鍮ピラミッドスタッズベルト 黒

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信頼と実績の国内最高峰の栃木サドルレザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。革は日本国内の老舗タンナー（製革業者）栃木レザー株式会社でタンニン鞣しで鞣された革を使っています。ベルトの幅は40mm。革の厚みは４ｍｍ（多少の誤差はあります。）色は黒色です。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社製の二つ爪ピラミッドスポッツ7mmを約400個、使用しています。（長さ約６０cm）サイズが長くなってもスタッズの数は変わりません。（画像は３４インチのベルトです。）スタッズ、バックルは真鍮製です。サイズは下記の７種類からお選びください。サイズはインチ表示となっていますがジーンズのサイズで合わせるとメーカーにより誤差がある場合がありますのでセンチでご確認ください。全長はバックルとベルトの接続部分（バックルを含まない革部分）よりの長さとなります。３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置７０ｃｍ、７２．５ｃｍ、７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７５ｃｍ、７７．７ｃｍ、８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ）４０インチ（全長１１５ｃｍ・穴の位置９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ、１０２．５ｃｍ、１０５ｃｍ）４２インチ（全長１２０ｃｍ・穴の位置１００ｃｍ、１０２．５ｃｍ、１０５ｃｍ、１０７．５ｃｍ、１１０ｃｍ）ハンドメイドの為、製作過程で細かい傷がつく場合がありますがご了承ください。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面にはその動物が生きていた時に持っていた様々な痕跡があります。その痕跡と製品になる革の味わいは動物の歴史を物語ると共に、世界に一つしかない革製品となる証拠になります。こちらの商品は受注生産となり納期は7日程度、頂きます。受注生産の為、サイズ違いでの交換はお受けできませんのでお間違えのないようにご確認ください。