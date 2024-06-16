墨絵列伝ライコウエンティスイクンプレイマット

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マットのみの出品で、発売時のケースは処分してしまったためありません。墨絵列伝シリーズ一番人気の、エンテイ＋ライコウ＋スイクンが描かれたラバープレイマットです。新品未開封を購入し、数回使用しました。筒なしで保管してたのと、引っ越しなどが合った関係で折れ線のようなものが一部ついてしまっています中々出回る数も減って来ている人気商品です。お探しの方、いらっしゃいましたら、いかがでしょうか?サプライ···プレイマット種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···プレイマット