TOD'S トッズ マネークリップ 二つ折り 札入れ コンパク トウォレット

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商品詳細
▪アイテムTOD'Sトッズマネークリップ二つ折り財布札入れコンパクトウォレットメンズミニマリストレザー本革リミテッド▪カラー：ネイビー▪サイズ平置き実寸ヨコ11㎝ タテ8.5㎝ マチ1㎝※若干の誤差はご了承ください▪仕様・クリップ式・カードスリット×6▪配送方法らくらくメルカリ便で即日発送します391
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