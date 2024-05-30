Yohji Yamamoto キャップ　59FIFTY

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商品詳細
サイズ加工したところ、小さくし過ぎてしまい試着のみの使用となりました。サイズ表示は57.7cmですが、測り直したところ、約55.5cmでした。素人採寸ですので、ご注意下さい。美品ですが、サイズが変わっていることにご注意ください。カラー···ブラック形···ベースボール素材···ウール
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