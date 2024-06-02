クロコダイル　本革キーケース　ブラウン　艶なし　エキゾチックレザー

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ご覧いただきありがとうございます在庫整理中につきお値下しました。一つ一つ丁寧に作り上げたお財布です職人さんがもうお年で今後製造を続けられないとのことでお店に出す前のお品物を譲っていただきました新品未使用のお品物です■ブラウン 艶なし革はクロコダイル内側は牛革型押しですサイズは11㎝×6.5㎝です素人採寸ですので誤差はご容赦ください。お箱もございますので贈り物にもいかがでしょうか※お箱が不要な場合は¥100お値下げいたしますのでコメントにてお知らせください。気になるところがございましたら事前にコメントをお願い致します他にも出品していますので是非ご覧ください※ネコポス発送本革 クロコダイル ヘビ パイソン オーストリッチ シャーク 長財布 札入れ 束入 財布 マネークリップ エキゾチックレザー 父の日