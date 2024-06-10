e2127 抹茶碗 在銘 二瓶子 木村二瓶子 茶道具

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e2127抹茶碗在銘二瓶子木村二瓶子（7代木村清山）合わせ箱茶道具----------------------------------------------------------------------口径 13.5cm～14cm高さ 6cm古く、少々の傷みあります。(写真10枚目)薄造りで、味のあるお茶碗です。***********************************************木村二瓶子（きむらにへいし、1903年-1994年)日本の陶芸家、歌人である。本名木村一男（きむらかずお）7代目木村清山（きむらせいざん）であり、その工房は「清山草房」である。生誕・死没ともに京都市。***********************************************-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・中古品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。