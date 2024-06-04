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supreme ミリタリーキャップ
商品番号 K59446666041
商品名

supreme ミリタリーキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supremeミリタリーキャップ4年ほど前にSupreme好きの父から頂きました。シーズンは分かりかねます。父はかなり愛用していたためやや使用感あり。→Supremeの内タグが切れてしまっています。私の使用機会がなく、、デザインも使いやすく、まだまだお使いいただけると思い出品しました。中古品にご理解いただける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。
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