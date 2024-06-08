奥田民生2015ひとり股旅SP記念グラブ

OTMODEL。牛革の左手着用グラブです。開封済みですが、未着用で観賞用としておりました。サイン入り、付属品一式セットです。※掌ポケットのイラスト部分インクと革が反応した?と思われるシミが出来ております。経年劣化も考慮して、傷汚れ有りとしております。ゆうパックにて発送いたします。



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