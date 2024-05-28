セオリー　メンズスーツ

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商品詳細
セオリーのス－ツです。素材 ⚫️ジャケット表地 毛 100%裏地 キュプラ100%袖裏レ－ヨン100%⚫️パンツ 毛100%裏地なしサイズ⚫️ジャケット40(胸囲100)⚫️パンツ32(ウエスト80ヒップ95)実寸⚫️ジャケット 肩幅43㎝ 身幅50㎝ 着丈78㎝ 袖丈63㎝⚫️パンツ ウエスト平置き42㎝ 丈100.㎝カラー···ネイビーに柄ありクリ－ニング済です。3、4回着用した程度で、目立った傷、汚れ等はありませんが、あくまでも中古であることをご理解の上、ご購入ください。季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/rouge775010.html
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