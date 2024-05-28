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セオリー　メンズスーツ
商品番号 D52364645681
商品名

セオリー　メンズスーツ
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セオリーのス－ツです。素材　⚫️ジャケット表地　毛　100%裏地　キュプラ100%袖裏レ－ヨン100%⚫️パンツ　　毛100%裏地なしサイズ⚫️ジャケット40(胸囲100)⚫️パンツ32(ウエスト80ヒップ95)実寸⚫️ジャケット　肩幅43㎝　身幅50㎝　着丈78㎝　袖丈63㎝⚫️パンツ　ウエスト平置き42㎝　丈100.㎝カラー···ネイビーに柄ありクリ－ニング済です。3、4回着用した程度で、目立った傷、汚れ等はありませんが、あくまでも中古であることをご理解の上、ご購入ください。季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/rouge775010.html
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