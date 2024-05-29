ファイテンRAKUWAネック メタックス ディアドロップ40cm ブラック

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商品詳細
ご閲覧ありがとうございます。《新品未使用》ファイテンRAKUWAネックメタックスディアドロップ40cmブラックになります。写真撮影の為に一度箱から出しましたが、本体には指一本触れておりません。お値下げ不可です。ご了承ください。☆24時間いつでも即購入大歓迎♪☆終始無言取引大歓迎！ですが、こちらからの発送の連絡等は致します。☆購入者様の指名や住所を明かさずに取引できる、匿名配送で発送致します。☆他のサイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦下さいませ。☆基本的に早寝なので、夜にご購入された場合は返信が翌朝になります。ご検討よろしくお願い致しますm(._.)m
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