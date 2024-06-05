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ティファニー(Tiffany) アトラスワイドリング
商品番号 P32735897806
商品名

ティファニー(Tiffany) アトラスワイドリング
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

ティファニー(Tiffany)アトラスワイドリングサイズ:17号リング幅：12mm素材：シルバー925付属品:なしクリーニング済み使用傷あり。正規店にて購入です。材質···シルバー
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