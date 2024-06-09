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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。LMF-3-10cじウェH 商品番号素材 シルバー925刻印あり甲丸リングラウンドリングサイズ約22号 US10幅7ミリ厚み約2ミリ幅広タイプの甲丸リングです。#獅子丸22号#獅子丸甲丸リング#獅子丸甲丸7ミリ当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。⚠️もしご自身が測った指輪よりもデザイン部分やリング幅が太めの物を購入の場合はサイズアップを考える方が良いです。リング幅が大きくなると付けるときに指のお肉が引っかかりやすく入りづらいもしくは入らないこともありえるからです。甲丸リング 幅広 ワイド 指輪 シンプル 銀 ラウンド スターリングシルバー silver925材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/kindness952905.html
http://narcologia.ru/goods/smear536804.html
http://narcologia.ru/goods/choice445585.html
ラウンド シルバー925リング シンプル 幅7ミリ銀甲丸リング 22号 wにcH
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