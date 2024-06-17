90s ヴィンテージCAP　アメリカ　企業ロゴCAP ツートン　バカルディ

【ブランド】ノーブランドバカルディ\u0026カンパニー・リミテッドの企業キャップです。【カラー】イエローホワイト【サイズ】ワンサイズ【素材】ポリエステル100%【コンディション】BAA:新品未使用（デッドストック含む）A:目立ったダメージや使用感がほぼないB:使用感はあるがさほどダメージがないC:ダメージや使用感あり（部分的に）D:ダメージや使用感あり（全体的に）※お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。※古着アイテムは多少の使用感、シミ汚れ、ダメージがあるものです。こういった特性をご理解頂ける方のみご購入をお願いします。フォロー割※2,000〜10,000円→100円引き※〜15,000円→200円引き※15,000円〜→300円引き上記に加え、☆リピーターの方は更に100円引き☆コメントにて「フォロー割」「リピ割」とお知らせください(^^)カラー···イエロー形···ワーク



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