LAGOS jewelry caviar コンビリング 750 925

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◇LAGOSラゴス◇多面カットゴールドCAVIARコンビリング アメリカのジュエリーブランドLAGOSの コンビリング。caviarキャビアデザインが ブランドのシグネチャーとなっていますが、 このリングは多角的にカットされた18k イエローゴールドがトップになっており、 手元に1点あるだけで華やかな印象に なります。 ◇素材 Ag925 Au750◇サイズ 14号程度◇状態 AB クリーニング\u0026磨き済みなのですぐ ご使用いただけます。 自然な風合いを残すため過度な研磨はせず 仕上げているため微細な小傷は残っている 場合があります。◇購入元 アメリカのヴィンテージジュエリー バイヤーより購入※状態ランクについてS...新品・未使用状態A…特記する程のダメージのない状態B…若干の小傷汚れ等使用感の少ない状態C…一般的な中古品相当の使用感ありD…目立つ汚れ、ダメージのある状態※写真の色彩に関しましては、撮影環境や 閲覧環境によって被写体が実物の色と 異なる場合がありますのでご了承ください。※出来る限り状態が伝わるよう配慮して おりますが、あくまで1度は人の手に 渡ったものである事をご承知いただき、 なるべく返品交換なく取引ができるよう 努めております。状態については個人基準 のため、軽微な状態の違いは御容赦下さい。 真贋鑑定済み商品のみ扱っておりますが、 万が一ブランド直営店にて基準外品であると 判断された場合は評価前に担当者の連絡先を お教えいただけますと返品対応が可能ですので お願いします。気になる点等ご質問はお気軽に お願いいたします(^^)