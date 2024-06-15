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Carhartt カーハート 財布 ウォレット 二つ折り WW0237 新品
商品番号 I89331696746
商品名

Carhartt カーハート 財布 ウォレット 二つ折り WW0237 新品
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ベージュ柄・デザイン：プリント（ロゴなど）財布形：二つ折り素材：コーデュラナイロンサイズ　縦：7.5cm　横：10cm　マチ：2cm　※素人採寸になりますので誤差ご了承ください。　※アメリカサイズのため、日本の紙幣はそのまま収まりませんのでご注意ください。　※輸入品のため、写真6枚目にある通り缶ケースに凹みがございます。　※缶ケースなし簡易包装の場合は6000円に致します。#カーハート#Carhartt#財布#二つ折り#ウォレット
http://narcologia.ru/goods/approximate31720.html
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