Carhartt カーハート 財布 ウォレット 二つ折り WW0237 新品

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商品詳細
カラー：ベージュ柄・デザイン：プリント（ロゴなど）財布形：二つ折り素材：コーデュラナイロンサイズ 縦：7.5cm 横：10cm マチ：2cm ※素人採寸になりますので誤差ご了承ください。 ※アメリカサイズのため、日本の紙幣はそのまま収まりませんのでご注意ください。 ※輸入品のため、写真6枚目にある通り缶ケースに凹みがございます。 ※缶ケースなし簡易包装の場合は6000円に致します。#カーハート#Carhartt#財布#二つ折り#ウォレット
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