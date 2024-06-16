H14 アンバー 琥珀 天然石 シルバー925 ストーンペンダント トップ

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H14アンバー琥珀天然石シルバー925ストーンペンダントトップチャームナホバナバホネイティブインディアンジュエリーヴィンテージビンテージパワーストーン■サイズ■約2.7cmアンバーは正確には鉱物ではないのですが、パワーストーンとしての解説として《石》と表記します。アンバーは明るさと落ち着きを持つ石で、心身のエネルギーを上手に流せるようにサポートしてくれます。エネルギー自体を強めるというよりは、体や心に余分な不要エネルギーが滞ることにより起こるバランスの乱れやエネルギー的な毒素が排出できていない為に起こる不調時に、それらの余分なエネルギーを大地に還してくれるアースのような役割をする事で、エネルギーの流れを綺麗にし、必要なだけのエネルギーを上手に使うことを教えてくれる石です。中古です梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。多少の汚れ、キズがあります他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#アクセサリー沢山あるよーfreedom#SAAD沢山あるよーfreedomr05202カラー···シルバー装飾···アンバー材質···シルバー