c.cシャイニー　テナーサックス

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商品詳細
CCシャイニーのケースです。新しいケースを購入したので出品します。約８年ほど使用していたので肩のパット部分が破れたり、ケースも傷が付いているので使用感あります。写真参照して下さい、写真にうつっている部分以外にも所々傷があります。写真の撮り方によってブルーの様に見えたりしていますが色はパステルグリーンです。種類···テナーサックスアクセサリー・パーツ···ケース
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