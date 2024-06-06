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c.cシャイニー　テナーサックス
商品番号 O44720131801
商品名

c.cシャイニー　テナーサックス
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CCシャイニーのケースです。新しいケースを購入したので出品します。約８年ほど使用していたので肩のパット部分が破れたり、ケースも傷が付いているので使用感あります。写真参照して下さい、写真にうつっている部分以外にも所々傷があります。写真の撮り方によってブルーの様に見えたりしていますが色はパステルグリーンです。種類···テナーサックスアクセサリー・パーツ···ケース
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