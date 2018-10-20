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クロムハーツ　ハート　リング
商品番号 I79735000783
商品名

クロムハーツ　ハート　リング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】CHROMEHEARTS（クロムハーツ）【品名】HEARTINBANDハートインバンドリング指輪20号【対象】メンズ【表記サイズ】20.0号【実寸】内径：19.5ミリ幅：26.2ミリ重さ：14.8グラム【素材表記】スターリングシルバー【原産国】表記無し【カラー】シルバー【商品状態】B使用感有り全体的に多少の小傷/くすみ有り所々に多少の変色有り※ランク説明N…新品同様～未使用品S…未使用品A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）値下げ交渉承ります。
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