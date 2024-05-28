【美品・正規品】ボッテガヴェネタ 長財布 牛革 レザー

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商品詳細
ボッテガヴェネタの長財布です。新宿の伊勢丹のボッテガ正規店で購入し1年半ほど使用。カードポケットは9つあります。使用時に気になりませんでしたが、経年劣化によって折り目のサイドに割れ目が少し見られます。【発送方法】防水対策をしてネコポスにて発送致します。購入時の箱が必要な場合はコメントください。発送方法が変更になるので＋550円となります。-------BOTTEGAVENETAレザー黒ブラック
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