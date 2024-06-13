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カステルバジャック ネゼル ラウンドファスナー長財布 081602 イエロー
商品番号 O33642661665
商品名

カステルバジャック ネゼル ラウンドファスナー長財布 081602 イエロー
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：ネゼルラウンドファスナー長財布商品コード：081602サイズ：タテ9.5cmxヨコ20cmxマチ2.5cm色：イエロー品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れ×2ファスナーポケット×1カード入れ×12フリーポケット×2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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