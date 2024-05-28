エアジョーダン1レトロ95コンコルド

サイズは28cmです。3.4回使用後、ずっと自宅保管していたお品です。当初からのグルーはみ出しや擦れ等による汚れ、内側の毛玉ございます。エナメルのくすみもございます。洗えば綺麗になるかもしれませんが現状のまま発送致します。お箱はございませんので、違う箱での発送となります。中古品ですので新品同様をご希望の方は購入をお控えくださいm(__)m#ナイキスニーカー #エアジョーダン#ナイキエアジョーダン1#ナイキエアジョーダン1レトロ#ナイキエアジョーダンコンコルド



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