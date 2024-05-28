アルズニ　ALZUNI ゾウ革　9月まで値下げ

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財布形···二つ折りカラー···ブラック付属品…箱、保存袋、修理保証書アルズニのエレファントレザーですこちら製品の修理保証書がまだ残ってまして、24年の4月1日までアルズニのお店にもって行けば無料でできます状態はまだあまり使ってなくまだ革も硬いので、特に外側の象革は綺麗なのでこれから何年も使っていただけます9月まで限定値下げします。9月も残りわずかとなりました！早い者勝ちですノークレームノーリターンで写真判断でお願い致します