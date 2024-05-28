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アルズニ　ALZUNI ゾウ革　9月まで値下げ
商品番号 U48593263519
商品名

アルズニ　ALZUNI ゾウ革　9月まで値下げ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック付属品…箱、保存袋、修理保証書アルズニのエレファントレザーですこちら製品の修理保証書がまだ残ってまして、24年の4月1日までアルズニのお店にもって行けば無料でできます状態はまだあまり使ってなくまだ革も硬いので、特に外側の象革は綺麗なのでこれから何年も使っていただけます9月まで限定値下げします。9月も残りわずかとなりました！早い者勝ちですノークレームノーリターンで写真判断でお願い致します
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