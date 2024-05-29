手編み 馬毛 バックル ベルト ホースヘア ウェスタン レザー ...

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商品詳細
父のコレクション放出品です。手編みのホースヘアベルトです。32サイズと聞いています。馬毛の性質上毛羽だって見えますがこちらは新品の時からのようです。CUSTOMRUSTLERホースヘアオクラホマ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral656232.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation192821.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney185849.html
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