新品　一枚革　ヘンローンクロコダイルマット仕上げラウンド長財布

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大変貴重なクロコダイル 一枚革外ポケット無しの一枚革カラー···ブラック●アイテム:ラウンド長財布●色： 黒●サイズ縦：10cm横：19cmマチ：2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイル●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。