最終値下げFrancoBassi フランコバッシ ネクタイ beamsf

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商品詳細
FrancoBassiフランコバッシネクタイです。カラーはバーガンディとワインレッドの中間色（主観です）です。使用するつもりでタグは取りましたが、未使用です。定価16000円前後でした。ネクタイ着用となるシーズンにいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/marshal528380.html
http://narcologia.ru/goods/providence753694.html
http://narcologia.ru/goods/injure867567.html
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FRANCO BASSI × BEAMS F ネクタイ
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未使用 22AW BEAMS F別注 FRANCO BASSIストライプネクタイ-
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フランコバッシ × ビームスF 別注（7333）
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新品未使用] FRANCO BASSI フランコ バッシ ネクタイ-
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