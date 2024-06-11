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最終値下げFrancoBassi フランコバッシ ネクタイ beamsf
商品番号 Q71015616768
商品名

最終値下げFrancoBassi フランコバッシ ネクタイ beamsf
ブランド名 フランコバッシ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FrancoBassiフランコバッシネクタイです。カラーはバーガンディとワインレッドの中間色（主観です）です。使用するつもりでタグは取りましたが、未使用です。定価16000円前後でした。ネクタイ着用となるシーズンにいかがでしょうか？
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