NIKE✖️AMBUSH Tシャツ　Mサイズ

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商品詳細
NIKEとAMBUSHのコラボTシャツMサイズです。sneakersで購入しました！試着程度でほぼ新品です。目立った傷や汚れはありません。少し小さかったので出品します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln940402.html
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