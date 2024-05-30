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美品converse ct70 159625c 25cm
商品番号 I17849981128
商品名

美品converse ct70 159625c 25cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

conversect70159625Cカラー　ライトカーボンサイズ25cm(6.5)付属品無し新品で購入し10分程履き保管しておりました箱は処分してしまった為ありません中古になりますので神経質な方はお控え下さい宜しくお願い致します。
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