新品‼️ NANGA✖️WIND AND SEAコラボTシャツ‼️Mサイズ

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NANGA✖️WINDANDSEANANGAXWDSUNDERTHESUNTEEウィンダンシーナンガXWDSアンダーザサンTシャツwindandseaとナンガのコラボTシャツです。フロント＝山、バック＝海 の両面プリントでメチャクチャカッコいい大人気即完売品になります。新品タグ付きの状態では中々出てこないと思います。太陽のプリントのところに最初から薄く黒点がありますのでご承知おきください。当方もプレ値で購入したのでお値下げは難しいです。発送は封筒に入れてのゆうパケットポストでの発送になります。新品タグ付きですが、素人自宅保管のため多少の折ジワ等ご理解ある方のみご購入お願いします。色 ブラックサイズ Mカラー···ブラック