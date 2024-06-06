EMPORIO ARMANIエンポリオアルマーニ　マフラー

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商品詳細
昨年購入しましたが、一度使用した後使う機会がなかったため出品いたします。本体：約175ｘ40(HｘW単位cm)本体重量：約150gカラー···グレー素材···ウール巻き心地のよい薄手のウールジャカード製マフラーです。大きな「EMPORIOARMANI」のロゴが1本のストライプライン上に並んだデザインで繊細なフリンジディテールがエレガントさを演出します。オンとオフ両方のシーンで活躍してくれるアイテムです。
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