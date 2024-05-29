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希少な当時物【新品未使用タグ付き】vintage NIKE バンダナ/ハンカチ
商品番号 B39415511192
商品名

希少な当時物【新品未使用タグ付き】vintage NIKE バンダナ/ハンカチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少な90年代のNIKEバンダナ（ハンカチ）になります。新品未使用タグ付き当時の状態で保存状態も良好です。サイズ感はタグがついたままなので広げられず正確なサイズは分かりませんが、通常のバンダナと同じサイズぐらいだと思います。#90's#NIKE#vintage#90年代ナイキ#ナイキ#バンダナ#ハンカチ#ビンテージカラー···ブラック
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