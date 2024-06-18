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90s Vintage The X File Tシャツ
商品番号 X30236386981
商品名

90s Vintage The X File Tシャツ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のXファイルのTシャツ！胸元にタイトルロゴ、バックプリントも最高です！90年代のフルーツタグMadeinUSA袖、裾　シングルステッチSizeL着丈70身幅51肩幅51白いペンキ汚れが若干ありますが、雰囲気抜群で良いです！古着の為、神経質な方はご遠慮ください。バンドtロックt映画ムービーパルプフィクションレザボアドッグストレインスポッティング　ビンテージエックスファイル
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