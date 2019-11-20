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【バイオファン必見】 バイオハザードRe2,Re3限定販売Tシャツ
商品番号 C39984348100
商品名

【バイオファン必見】 バイオハザードRe2,Re3限定販売Tシャツ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠に有難う御座います。biohazardRe2,Re3の限定販売されたTシャツの出品です。キャラクター一覧①エイダ・ウォン②シェリー・バーキン③メネシス④警官ゾンビ⑤リッカー⑥ミハエル・ヴィクトール⑦ニコライ・ジノビエフ①〜⑦全てセットにて販売しております。毎日違うキャラクターでお出かけも可能です。通常販売価格　21,000円カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋#メンズ#レディース#tシャツ#バイオハザード#biohazard#限定#ゲーム#バイオハザードRe2#バイオハザードRe3
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