新作 新品RHC×NEWERAコラボキャップ Ronhermanニューエラ未使用

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素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール※この商品に関しましては、ご購入前にメッセージをください。一度出品し落札されましたが入金の無いまま3日が過ぎ取引キャンセルとなりました。二度とこのようなストレスを感じたく無い為この商品に限り記載させていただきます。商品詳細・RHCロンハーマン×ニューエラコラボレーションスナップバックキャップ・2023年8月5日RHC大阪店購入・新品未使用品 タグ付き・希望であればショップ袋、内袋お付けします。・カラーはブラックでなににでも合わせやすいです。以下、HPより【2023年8月5日(土)12:00発売】RHCロンハーマンのためだけに作られた、NEWERAの定番モデルである\"9FIFTYLOWPROFILE\"をベースに別注したキャップが登場。クラウンの高さを低めに設定し、丸みを帯びたフォルムや調節可能なスナップバックを採用した、すっきりとしたフィットが特徴です。また、フロントには刺繍で施された立体感のあるRロゴが程よく主張のあるデザインです。さらに、NEWERAとのダブルネームタグに加え、RHCのピスネームが配された特別な仕様も魅力です。ストリートファッションのアイコンでもある世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドに、RHCのエッセンスを落とし込んだスペシャルアイテムをお楽しみください。【下記、お願い】当方、気持ち良い取引を心がけています！購入頂いてからは、迅速に対応いたします。ですので、商品到着後、すぐに受け取り評価をしていただけると助かります^_^購入後のキャンセルはやめてください^_^即購入okです。交渉中であっても、先に購入された方を優先いたします。ご了承ください。