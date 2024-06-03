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ヴィヴィアンウエストウッド　手袋　羊革　レザー
商品番号 H43487061368
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　手袋　羊革　レザー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧になりありがとうございます。人差し指、親指が出せるので、つけながらスマホできます。1度だけ試着しました。usedな為ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願い致します。ネコポスで発送致します。
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