ヴィヴィアンウエストウッド　手袋　羊革　レザー

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商品詳細
ご覧になりありがとうございます。人差し指、親指が出せるので、つけながらスマホできます。1度だけ試着しました。usedな為ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願い致します。ネコポスで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/tenet99063.html
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