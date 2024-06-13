K18 プレーンリング　13号

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商品詳細
K18のプレーンリングになります^_^普段使い用で購入致しました。サイズを間違えてしまったので出品致します。K18の刻印あります。26000円で購入致しました。気に入った方がいましたらぜひ宜しくお願い致します。サイズ…13号、厚み１ミリ、リング幅２ミリカラー…イエローゴールド
http://narcologia.ru/goods/browse201191.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose90140.html
http://narcologia.ru/goods/tenet562663.html
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