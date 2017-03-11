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tipzone神戸　ＩＣカードケース（牛革）
商品番号 G75170420328
商品名

tipzone神戸　ＩＣカードケース（牛革）
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品より手入れされた重厚感のある革小物を】隠れた名店　tipzone神戸で8年前に購入しました。定期的にお手入れをしています。革製品独特の使用感、風合をお楽しみください。素材...本革カラー...グリーン
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