ノースフェイス スローバックテックハット キャップ　アロハシャツセット

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岳と雪】 海外企画 THE NORTH FACE ザ ノースフェイス THROWBACK TECH ...



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ノースフェイススローバックテックハットキャップサイズ調節可能です。アロハシャツ内側に汚れがあります。黒いマネキンにキャップをかぶせたところマネキンが汚れており、内側に汚れが付着してしまいました。表側はキレイですので使用する分には問題ありません。中古品、汚れがある為ご理解、ご検討の上ご購入お願い致します。素材···ナイロンカラー···イエロー