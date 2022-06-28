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ノースフェイス スローバックテックハット キャップ　アロハシャツセット
商品番号 R68776737537
商品名

ノースフェイス スローバックテックハット キャップ　アロハシャツセット
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースフェイススローバックテックハットキャップサイズ調節可能です。アロハシャツ内側に汚れがあります。黒いマネキンにキャップをかぶせたところマネキンが汚れており、内側に汚れが付着してしまいました。表側はキレイですので使用する分には問題ありません。中古品、汚れがある為ご理解、ご検討の上ご購入お願い致します。素材···ナイロンカラー···イエロー
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